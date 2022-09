Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Kriminalpolizei ermittelt nach Raubdelikt

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach zwei Unbekannten, die am Mittwochmorgen (14.09.2022) die Filiale eines Geldtransferdienstleisters an der Oxfordstraße überfallen haben.

Zur Tatzeit gegen 08:25 Uhr öffnete eine Angestellte die Eingangstüre der Filiale. Zwei Männer, die vor dem Objekt warteten, betraten daraufhin die Räume und forderten unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Mit ihrer Beute verließen sie den Tatort im Anschluss wieder durch die Eingangstüre und gingen in Richtung Kasernenstraße davon.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der Unbekannten, die nach Zeugenangaben wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Etwa 1,80 m groß - bekleidet mit blauer Jacke, dunkler Hose, schwarzer Kappe, OP-Maske - sprach Deutsch.

Zweite Person: Etwa 1,80 m groß - bekleidet mit neonfarbener Jacke, dunkler Hose, schwarzer Kappe, OP-Maske - sprach Deutsch.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind die beschriebenen Personen zur Tatzeit in der City aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell