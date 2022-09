Polizei Bonn

POL-BN: Fototermin: Gemeinsame Streifen zur Rheinbacher Herbstkirmes

RHeinbach (ots)

Zur Rheinbacher Herbstkirmes 2022 werden die Bonner Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Rheinbach wieder mit gemeinsamen Fußstreifen auf dem Kirmesgelände unterwegs und für die Menschen ansprechbar sein.

Polizei und Ordnungsamt laden daher zum Beginn der Kirmes am kommenden Freitag (16.09.2022) zu einem Fototermin, an dem neben den Einsatzkräften auch Bürgermeister Ludger Banken teilnehmen wird. Dieser findet um 17:30 Uhr am Wasemer Turm, Prümer Wall, statt. Interessierte Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

