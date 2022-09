POL-BN: Abschlusstag auf Pützchens Markt - Reger Besucherzulauf bis zum Feuerwerk

Bonn (ots) - Unbekannte drangen am Dienstagabend (13.09.2022) zwischen 17:00 Uhr und 23:10 Uhr in die Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Paul-Clemen-Straße in Bonn-Gronau ein. Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten sie über ein zum Lüften geöffnetes Fenster in die Räume und durchsuchten diese nach geeignetem Diebesgut. Im Anschluss flüchteten sie mit einer ...

mehr