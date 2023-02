Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte vergangene Woche mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen Pkw in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Zwischen Donnerstag, gegen 18.15 Uhr, und Freitag, gegen 12 Uhr, touchierte das unbekannte Gefährt den in einer Parkbucht in der Brucknerstraße geparkten Ford B-Max. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Freudenberg-Rauenberg: Rund 15.000 Euro Sachschaden durch Brand

Am Samstagabend rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei zu einem Brand in Freudenberg-Rauenberg aus. Gegen 20.45 Uhr meldete ein Anwohner einen Brand einer Gartenhütte in der Fritzengasse. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte im Vollbrand, konnte aber zeitnah gelöscht werden. Die Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

