POL-PDNR: Ergänzung zu Pressemeldung des PP Koblenz: Brand eines Mehrfamilienhauses in Altenkirchen - Drei Personen verletzt

Altenkirchen (ots)

Am 15.09.2022 gegen 00:40 Uhr kam es zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße in 57610 Altenkirchen (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Koblenz vom 15.09.2022, 05:25 Uhr).

Die Kriminalpolizei Betzdorf hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache übernommen.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat einen Pressevorbehalt ausgesprochen. Presseanfragen sind daher an die Staatsanwaltschaft Koblenz zu richten.

Der Pressetext der Erstmeldung wird der Vollständigkeit halber nachfolgend beigefügt: Am Morgen des 15.09.2022 gegen 00:40 Uhr kam es in der Parkstraße in Altenkirchen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Freiwillige Feuerwehren Altenkirchen und umliegender Gemeinden waren mit starken Kräften im Einsatz und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die weiteren Maßnahmen werden noch bis in den Tag andauern.

Drei anwesende Bewohner des Hauses konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Sie wurden mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser - teilweise auch in Spezialkliniken - verbracht.

Das zweistöckige Mehrfamilienhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört und es entstand ein hoher, sechsstelliger Sachschaden. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

