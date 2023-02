Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Pkw von der Straße abgekommen

Ein VW-Fahrer verlor am Freitagabend auf der Bundesstraße 292 bei Schefflenz die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Gegen 21 Uhr befuhr der 22-Jährige die Bundesstraße 292 von Schefflenz in Richtung Adelsheim, als er vermutlich mit dem Fahrzeug zu weit nach rechts kam. Beim Versuch gegenzulenken verlor er die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin drehte sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Dabei erlitt der 22 Jahre alte Mann leichte Verletzungen. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit weshalb er abgeschleppt werden musste.

Limbach-Krumbach: Auf geparktes Auto aufgefahren - ein Leichtverletzter

Am Samstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, fuhr ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Pkw in Limbach-Krumbach auf einen geparkten Opel auf. Der 43-Jährige befuhr mit seinem VW die Lindenstraße in Richtung Ortsstraße. Dabei übersah er wohl aus Unachtsamkeit den am Fahrbahnrand geparkten Opel und fuhr auf diesen auf. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 60 Jahre alte Besitzer des Opels in seinem Fahrzeug und erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von schätzungsweise 11.000 Euro.

Osterburken: Pkw rutscht nach Kollision mit Baum eine Böschung hinab

Eine 70-Jährige erlitt am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Osterburken schwere Verletzungen. Die 70-jährige Pkw-Lenkerin war mit ihrem Fahrzeug gegen 12.30 Uhr auf der Bofsheimer Straße in Fahrtrichtung Borsheim unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei touchierte der Pkw einen Leitpfosten und kollidierte schließlich frontal mit einem Baum. Nach dem Aufprall rutschte das Fahrzeug der Frau die komplette Böschung hinab und kam auf der Limesstraße zum Stehen. Die 70-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Seckach: Audi A3 beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Montag, 0 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person einen, auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Seckach geparkten Pkw. Der unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin touchierte vermutlich beim rückwärts Ausparken mit einem Fahrzeug den Audi A3 am hinteren linken Radkasten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die unbekannte Person entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Radmuttern gelöst

Die Serie von gelösten Radmuttern im Neckar-Odenwald-Kreis setzt sich fort. Ein Fahrer eines grauen Toyotas war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er einen Knall wahrnahm und aufgrund dessen auf dem Seitenstreifen hielt. Daraufhin bemerkte er, dass am linken Vorderrad seines Pkws die Radmuttern gelöst waren. Der Toyota stand zuvor zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr auf dem Parkplatz der Basilika an der Hauptstraße in Walldürn. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Walldürn: Tatverdächtiger greift Polizisten nach Schlägerei an

Nach einer Schlägerei am Sonntag in Walldürn trat der Tatverdächtige um sich und beleidigte vier Polizisten. Passanten hatten gegen 19 Uhr eine Schlägerei vor einem Hotel in der Hauptstraße in Walldürn gemeldet. Nachdem ein 57-Jähriger einen Passanten beleidigt und eine weitere Frau geschlagen hatte, eskalierte die Situation. Zwischen den vier Personen, die die Frau begleiteten, und dem 57-Jährigen kam es infolgedessen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Mann entfernte sich im Anschluss in eine nahegelegene Gaststätte, wo er von den eingesetzten Beamten angetroffen werden konnte. Bereits hier zeigte sich der Tatverdächtige wenig kooperativ. Er weigerte sich, sein Ausweisdokument vorzuzeigen, schlug und trat um sich und beleidigte die vier Polizisten, nachdem diese ihn aus der Gaststätte geführt hatten. Die Beamten legten ihm Handschellen an und brachten ihn auf die Dienststelle, wo er sie erneut verbal angriff. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab rund ein Promille. Den 57-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell