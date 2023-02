Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.02.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Demonstration in Heilbronn

Am Montagmorgen demonstrierten fünf Personen in Heilbronn und blockierten für circa zwei Stunden die Straße in Richtung der Stadtmitte. Gegen 8 Uhr begaben sich die Demonstranten zu der Neckarsulmer Straße (Bundesstraße 27) und setzten sich auf die Fahrbahn. Zwei Männer klebten sich mit jeweils einer Hand am Asphalt fest, die anschließend mit Lösungsmittel von der Fahrbahn entfernt werden musste. Verletzt wurde niemand. Um 10 Uhr war die Bundesstraße wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell