Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Dörrenzimmern: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht Am vergangenen Wochenende verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in eine Werkstatt in Dörrenzimmern und entwendete dort Bargeld und Schmuck. Zwischen Sonntag 05.02.2023, 16.00 Uhr und Montag 06.02.2023, 09.00 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Täter das Werkstattgelände in der Eberstaler Straße und konnte dort über ein Toilettenfenster ins Gebäude einsteigen. Sowohl im Verkaufsraum als auch im Eingangsbereich nahm der Täter Bargeld und verschiedenen Schmuck im vierstelligen Euro Bereich an sich. Anschließend verließ dieser die Werkstatt über das bereits geöffnete Toilettenfenster. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, unter der Nummer 07940 9400, zu melden.

Bretzfeld: Fahrzeug kollidiert mit Verkehrsinsel Am Montagabend kollidierte in Bretzfeld ein Fahrzeug mit einer Verkehrsinsel. Aufgrund eines Schwertransports wurden, gegen 21.30 Uhr, an der Verkehrsinsel in der Schwabenstraße, die Verkehrsschilder kurzzeitig entfernt. Zehn Minuten nachdem der Schwertransport die Verkehrsinsel passiert hatte, befuhr ein 33-Jährige BMW-Fahrer die Schwabenstraße und wollte in die Ringstraße abbiegen. Vermutlich bog er zu früh ab und überfuhr dabei die durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung, weshalb er mit der Verkehrsinsel zusammenstieß. Fremdschaden entstand nicht, jedoch wurde der BMW beschädigt. Zeugen konnten den Verkehrsunfall beobachten und gaben an, dass es davor schon mehrere Male fast zu ähnlichen Unfällen gekommen wäre. Kurz nach dem Unfall wurden Pylonen zur Absicherung aufgestellt und zu einem späteren Zeitpunkt die Verkehrszeichen wieder montiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell