Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.02.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

A81 / Tauberbischofsheim: 110 km/h zu viel auf dem Tacho

Eilig hatte es offenbar ein 24-Jähriger mit seinem Pkw auf der A81 bei Tauberbischofsheim. Der Mann befuhr am Freitagmorgen mit seinem Pkw die Autobahn in Richtung der bayerischen Landesgrenze, als er mit 190 km/h über die Autobahn raste. Da die Fahrbahn der Autobahn durch Regen nass war, gilt in diesem Bereich ein Tempolimit von maximal 80 km/h aufgrund der erhöhten Gefahr für Aquaplaning. Gegen 9 Uhr überholte er einen zivilen Streifenwagen der Verkehrspolizei. Kurze Zeit später hielten die Beamten den Mann auf dem Parkplatz "Grundgraben" an und kontrollierten ihn und sein Fahrzeug. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige als Testfahrer eines Automobilherstellers unterwegs war. Der Fahrer muss nun mit einem vierstelligen Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot oder sogar einen Führerscheinentzug rechnen.

A81 / Großrinderfeld: Mit knapp 55 Prozent überladen

Ein 54-Jähriger war am Freitagmittag mit seinem Kleinlaster auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld unterwegs, obwohl dieser um knapp 55 Prozent überladen war. Gegen 11.30 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei den Mann mit seinem Transporter. Als sie das Fahrzeug auf die Waage stellten, kam die Überladung von 1.900 kg zum Vorschein. Somit wog der Kleinlaster 5,4 Tonnen bei erlaubten 3,5 Tonnen. Der 54-Jährige durfte seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem die transportierten Gegenstände auf andere Fahrzeuge umgeladen wurden. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keine Aufzeichnungen seiner Lenk- und Ruhezeiten führte. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Wertheim-Bestenheid: In der Kirche randaliert - Zeugen gesucht

Unbekannte randalierten am Sonntag in einer Kirche in Wertheim-Bestenheid und verursachten Sachschaden. Zwischen 8 Uhr und 18.15 Uhr waren die Täter in der Kirche St. Elisabeth in der Johannes-Kerer-Straße zu Gange. Sie warfen Kerzenständer und Blumentöpfe um, beschädigten die Abdeckung des Taufbeckens, warfen Prospekte umher und versuchten eine dieser Broschüren sowie einen Polsterstuhl in Brand zu setzen. Zudem beschädigten sie das Altarkreuz. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Wertheim sucht nun Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Königheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen dem 31. Januar und dem 06. Februar mit seinem Fahrzeug einen Lkw in Königheim und flüchtete anschließend. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte das unbekannte Gefährt den in der Straße "Schützenbaum" geparkten Laster. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Tauberbischofsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Montag mit seinem oder ihrem Fahrzeug einen Pkw in Tauberbischofsheim und flüchtet. Zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf einem Parkplatz vor einem Gebäude in der Pestalozziallee geparkten Porsche Cayenne. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Circa 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter oder eine Unbekannte am Mittwoch mit seinem oder ihrem Fahrzeug an einem Pkw in Bad Mergentheim und fuhr davon. Im Zeitraum von 18.30 Uhr und 22.45 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den auf dem Volksfestplatz im Erlenbachweg geparkten VW Passat. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete nach dem Unfall. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

