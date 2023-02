Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.02.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Roigheim: Solarmodule gestohlen - Zeugen gesucht

Bereits zwischen Montag, 30. Januar, und Donnerstag, 2. Februar, entwendeten bisher Unbekannte 38 Solarmodule in Roigheim. Die Unbekannten brachen das Eingangstor des Solarparks auf und transportierten die Module unentdeckt ab. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 entgegen.

Neudenau: Baucontainer aufgebrochen und Arbeitsmaschinen entwendet - Wer hat was gesehen?

Einen Baucontainer brachen bisher Unbekannte am Wochenende in Neudenau auf. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, öffneten der oder die Täter den Werkzeugcontainer, welcher in der Bergstraße abgestellt war, mit Gewalt und entwendeten mehrere hochpreisige Arbeitsmaschinen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298 92000, zu melden.

Bad Wimpfen: In Schule eingebrochen und randaliert - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro verursachten bisher Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Schule in Bad Wimpfen. Der oder die Täter schlugen zunächst eine Türe auf der Rückseite des Gebäudes in der Frohnhäuserstraße ein und gelangten so ins Innere. Dort wurden diverse Turnbeutel und Schränke durchsucht. Der Versuch die Türe des Lehrerzimmers aufzubrechen misslang. Das verglaste Büro des Hausmeisters war als nächstes Ziel des oder der Unbekannten. Die Verglasung wurde mit einer Metallharke eingeschlagen und das Zimmer durchwühlt. Abschließend versuchten der oder die Randalierer einen Aufsitzrasenmäher kurzzuschließen. Sie entkamen schlussendlich vermutlich durch eine Notausgangstüre. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem oder den Unbekannten machen können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

