Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Hauswand beschmiert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 02.11.2022 21:00 Uhr bis 03.11.2022, 09:00 Uhr wurde die Hauswand eines Wohnhauses in der Reiboldstraße in Freinsheim von bislang unbekannten Tätern mit orangener Farbe beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

