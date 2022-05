Polizei Braunschweig

POL-BS: Am Wochenende wurden drei Radfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig

20./22.05.2022

In allen drei Fällen kam es zu Zusammenstößen mit Pkws.

Am Freitagmittag befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Fahrrad den Madamenweg. Als die Fahrerin eines geparkten Pkws ihre Tür öffnete, um auszusteigen, kam es zur Kollision mit dem Radfahrer. Der Mann stürzte und zog sich Verletzungen zu.

Am Nachmittag ereignete sich ein zweiter Verkehrsunfall, als der Führer eines Pkws die Gifhorner Straße befuhr und nach rechts auf ein Grundstück fahren wollte. In gleicher Richtung fuhren auch zwei Fahrradfahrer den Radweg entlang. Der Autofahrer hatte zwar den ersten Radfahrer gesehen und diesen durchfahren lassen. Doch als er abbiegen und auf das Grundstück fahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem zweiten Fahrradfahrer. Der 53-Jährige stürzte und wurde verletzt.

An der Hannoverschen Straße kam es am Sonntagmittag zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr von der BAB 391 ab und konnte aus bislang ungeklärten Gründen sein Fahrzeug an der Rotlicht zeigenden Ampel zur Hannoverschen Straße nicht abbremsen. Der 22-jährige Radfahrer hatte zu diesem Zeitpunkt grünes Licht und befand sich auf der Radfahrerfurt. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der 22-Jährige wurde bei dem anschließenden Sturz verletzt. Der Pkw kam im Kreuzungsbereich zum Stehen, so dass sich der Fahrer um den verletzten Radfahrer kümmern konnte.

Alle drei Radfahrer wurden durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fertigte Unfallanzeigen und leitete Strafanzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell