Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Unbekannte beschädigen Außenspiegel

Edesheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.10.2022, 21 Uhr bis 16.10.2022, 07.15 Uhr) beschädigten Unbekannte gleich an vier Fahrzeugen die Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen in der Speyerer Straße, indem sie diese abschlugen bzw. mit beschuhtem Fuß abtraten. Von den Randalierern fehlt bislang jeder Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

