Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogen-/Alkoholbeeinflusste Fahrzeugführer

Grünstadt (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der PI Grünstadt wurden alleine am Freitag drei Fahrzeugführer festgestellt, welche unter Einfluss von Betäubungsmitteln, oder Alkohol, am Straßenverkehr teilnahmen. So konnte bei den Fahrern eines PKW und eines E-Scooters der Konsum von Cannabis festgestellt werden, und ein Fahrradfahrer stürzte gar aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsum in Sicht eines Streifenwagens. Alle Fahrer müssen nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

