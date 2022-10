Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - berauscht mit E-Scooter unterwegs

Grünstadt (ots)

Zum wiederholten Mal in kürzester Zeit wurde ein 19-jähriger am 14.10.2022 gegen 12:15 Uhr in Grünstadt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fahrend mit seinem Elektroroller festgestellt. Dem Heranwachsenden wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden erneut Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Darüber hinaus erwartet den jungen Mann ein erhöhtes Bußgeld. Die zuständige Führerscheinstelle wird über den erneuten Vorfall informiert, was ein absolutes Verbot zum Führen eines solchen Elektrokleinstfahrzeuges zur Folge haben könnte.

