Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) LKW Kontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Adam-Stegerwald-Straße nahm die Polizei Haßloch am Donnerstag (13. Okt.) LKW´s unter die Lupe. Zwischen 10 und 15 Uhr kontrollierten die Beamten 38 Fahrzeuge. Es kam zu einem Verstoß gegen die Sozialvorschriften (Lenk-/Ruhezeit), zwei Mal wurde der Fahrtenschreiber falsch bedient, fünf Fahrer führten nicht alle Unterlagen mit. Bei drei Fahrzeugen bemängelten die Kontrolleure die Ladungssicherung, ein Gespann durfte deshalb nicht weiterfahren. Ebenfalls stehen bleiben musste ein Lkw, dessen Beleuchtungseinrichtungen erhebliche Mängel aufwies und weil nicht zulässige Teile verbaut waren. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell