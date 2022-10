Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Traktor übersieht Auto

Meckenheim (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 15.000,- Euro Schaden ist die Bilanz eines Unfalls auf der L528 am Donnerstag (13. Okt.) um 19:30 Uhr zwischen Meckenheim und Böhl. Der Fahrer eines Traktors hat beim Überqueren der Landstraße einen BMW übersehen und stieß mit ihm zusammen. Die 23-Jährige Fahrerin verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 59 Jahre alte Traktorfahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Der BMW musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die L528 für 90 Minuten in beide Richtung gesperrt werden.

