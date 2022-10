Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Bäckerei

Obersülzen (ots)

Ein Einbruch in eine Bäckerei in der Grünstadter Straße wurde der Polizeiinspektion Grünstadt am heutigen Tag um 05 Uhr gemeldet. Durch den oder die unbekannte/n Täter wurde zwischen gestern, 12.10.22, 18 Uhr, und der Meldezeit ein Fenster aufgehebelt. Entwendet wurde Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise zu Täter/n und Tat nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell