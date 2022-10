POL-PDNW: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit Verkehrsbehinderungen

Grünstadt-Asselheim (ots) - Ein 39-jähriger Mann aus Bockenheim an der Weinstraße wurde heute am 12.10.2022 gegen 08:10 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Weinstraße in Grünstadt-Asselheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war unterwegs mit einem E-Scooter. Es stellte sich ...

mehr