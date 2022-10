Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Grünstadt-Asselheim (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Bockenheim an der Weinstraße wurde heute am 12.10.2022 gegen 08:10 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Weinstraße in Grünstadt-Asselheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war unterwegs mit einem E-Scooter. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zudem konnten bei dem Mann Auffälligkeiten hinsichtlich eines Betäubungsmittelkonsums festgestellt werden. Ein Drogen-Urintest verlief schließlich positiv auf THC, dem Wirkstoff von Cannabis, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Gegen den E-Scooter-Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet. (B.H.)

