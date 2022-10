Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Streit zwischen Verkehrsteilnehmern eskaliert filmreif

Grünstadt (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 16 Uhr eskalierte ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in Grünstadt derart, dass es zu einem nahezu filmreifen Ende kam. Aufgrund einer vorangegangenen Beleidigung wollte der 50-jährige Fahrer eines Lieferwagens einen 70-jährigen PKW-Fahrer zur Rede stellen und folgte ihm auf den Parkplatz eines Supermarktes. Zu einem Gespräch kam es nicht. Der PKW-Fahrer fuhr langsam frontal auf den vor ihm stehenden Lieferwagenfahrer zu und fuhr ihm letztlich gegen die Beine. Der Lieferwagenfahrer sprang daraufhin auf die Motorhaube des PKW. Dieser fuhr anschließend mit dem Mann auf der Haube liegend noch über den gesamten Parkplatz, streifte den abgestellten Lieferwagen und bog schließlich auf die Kirchheimer Straße ab. Dort sprang der Mann von der Haube und der PKW setzte seine Fahrt fort. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet und gemeldet, so dass der PKW im Rahmen von umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein des PKW-Fahrers sichergestellt. Mehrere Strafverfahren u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Beleidigung wurden eingeleitet. Aufgrund der Angaben des PKW-Fahrers wird auch gegen den Lieferwagenfahrer wegen Sachbeschädigung ermittelt. Er soll auf dem Parkplatz gegen den PKW getreten haben.

