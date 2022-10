Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht und bewaffnet

Grünstadt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 13.10.22 gegen 20:10 Uhr in der Kirchheimer Straße stellten die Polizeibeamten bei dem 22 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten fest, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten. Weil sich der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss durch einen Schnelltest bestätigte, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Handschuhfach führte der Mann zudem einen Teleskopschlagstock mit, was eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz darstellt. Daher wurde diese Hieb-/Stoßwaffe sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell