Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei warnt vor Betrugsmasche

Aachen (ots)

Am letzten Donnerstag gaukelte ein 31-jähriger Grieche im Bereich des Aachener Hauptbahnhofs Passanten vor, sich als Opfer einer Straftat in einer Notlage zu befinden. Er erklärte, dass er seiner Wertgegenstände entledigt worden sei und jetzt Geld benötigen würde, um zur Botschaft seines Landes nach Berlin reisen zu können. Hier wolle er sich neue Ausweispapiere ausstellen lassen. Zur Unterstützung seines Anliegens legte er zum Teil gefälschte behördliche Bescheinigungen vor. In gutem Glauben kauften die Geschädigten dem Mann hilfsbereit das Ticket. Dann jedoch fiel ihnen der Schwindel auf.

Sie gingen zur Wache der Bundespolizei und brachten ihren Verdacht zur Anzeige. Die Beamten konnten den Verdächtigen vor dem Bahnhof stellen und nahmen ihn mit zur Wache. Seine Durchsuchung ergab weitere sehr konkrete Beweise, die den Verdacht unterstützten. Diese deuteten darauf hin, dass dies nicht seine erste und einzige erfolgreiche Tat mit dieser Masche war. Gegen den Mann wird nun wegen Betrugs und Urkundenfälschung ermittelt. Als Beweismaterial wurde auch das ergaunerte Bargeld sichergestellt.

Die Bundespolizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche und bittet weitere Zeugen, die im Bereich des Aachener Hauptbahnhofs diesem Täter zum Opfer gefallen sein könnten, sich bei der Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell