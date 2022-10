Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Fahrversuch endet in Führerscheinentzug

Germersheim (ots)

Am Sonntagabend, den 16.10.22 gegen 21:10 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Verkehrsunfall auf dem McDonald's-Parkplatz in der Mainzer Straße in Germersheim gemeldet. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten bei der 60-jährigen Unfallverursacherin aus dem Landkreis Karlsruhe Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Laut Angaben der 60-jährigen Unfallverursacherin sei sie zuvor auf einem Date auf dem Fest des Federweisen in Landau gewesen und ein Bekannter habe sie anschließend auf dem McDonald's-Parkplatz, wo ihr Fahrzeug abgestellt war, abgesetzt. Anschließend sei sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus der Parklücke gefahren, um zu testen, ob sie noch verkehrstüchtig sei. Hierbei touchierte die 60-jährige Fahrzeugführerin ein daneben geparktes Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 450EUR. Der 60-jährigen Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

