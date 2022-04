Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon-Wald

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr kam es in Brilon-Wald zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 52 jährige Autofahrerin aus Brilon befuhr die L743 in Fahrtrichtung B251. Sie beabsichtigte nach rechts auf die B251 einzubiegen, um in Fahrtrichtung Willingen weiter zu fahren. An der Einmündung hielt sie ihr Auto an, um andere Fahrzeuge auf der B251 durch zu lassen. Das bemerkte der hinter ihr fahrende 49 jährige Autofahrer aus Bestwig zu spät und fuhr auf ihren stehenden Pkw auf. Bei dem Unfall wurde die 52 jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach jetzigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Ihr 53 jähriger Begleiter aus Willingen wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell