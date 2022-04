Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Am Samstag, 02.04.2022, 07.35 Uhr befuhr 26jähriger Mann aus Schmallenberg die Alte Handelsstraße in Richtung Gleidorf. Aufgrund der Witterung kommt er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mit seinem PKW an einer ansteigenden Böschung. Bei dem Überschlag wurde der Schmallenberger leicht verletzt. (Wie)

