POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person in Schmallenberg

Am Freitag, 01.04.2022, 13.17 Uhr befuhr ein 20jähriger Mann aus Siegen mit seinem Transporter die L776 in Richtung Bad Fredeburg. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve gerät er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stößt dort mit dem LKW eines 54jährigen Mannes aus Dortmund frontal zusammen. Bei dem Unfall werden beide Personen eingeklemmt und schwer verletzt. Der LKW-Fahrer verstirbt noch an der Unfallstelle. Bei dem anderen Unfallbeteiligten besteht Lebensgefahr. Die L 776 war für die Dauer der Unfallaufnahme für 8 Stunden voll gesperrt. (Wie)

