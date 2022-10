Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bike Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landau (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am 16.10.2022 im Stadtgebiet Landau wurde durch die eingesetzten Beamten ein E-Bike der Marke Prophete EPAC HE 28 sichergestellt. Der eigentliche Nutzer machte unglaubwürdige Angaben zur Herkunft des Fahrrades. Ein Eigentumsnachweis konnte ebenfalls nicht erbracht werden. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des auf dem Foto dargestellten E-Bike. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell