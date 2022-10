Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Täter wurde am Mittwoch, 12.10.2022, auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl gefasst. Er ging in Haft.

Eine Zeugin bemerkte um 19:20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in einem Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße einen Ladendiebstahl. Sie beobachtete einen Mann, der das Geschäft betrat, sich eine schwarze Jacke über seinen Pullover zog und ohne zu bezahlen den Laden wieder verließ. Der Sicherheitsdienst folgte dem Ladendieb, sprach ihn an und geleitete ihn zurück in das Geschäft.

Der 21-Jährige gestand gegenüber den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes zwei weitere Ladendiebstähle. In einem anderen Bekleidungsgeschäft hatte er ein Basecap und einen Pullover sowie in einem Kosmetikgeschäft ein Parfüm gestohlen. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizisten gab er die Taten zu.

Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. Der 21-Jährige wurde heute dem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

