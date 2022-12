POL-PDMT: Norken - Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Diez (ots) - In der Nacht vom 23.Dezember auf den 24.Dezember wurde in der Unterstraße in Diez ein am Straßenrand geparkter, dunkelgrauer Pkw beschädigt. So wurden vermutlich durch Schläge oder Tritte gegen die linke, hintere Fahrzeugseite mehrere Dellen verursacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez. Telefon: 06432-601-0 oder per E-Mail an pidiez@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

