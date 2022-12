POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt

Westerburg (ots) - Westerburg. Am Sonntag, dem 25.12.2022, um 11:37 Uhr, wurde in der Willmenroder Straße in Westerburg ein PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 24jährigen Fahrzeugführer wurde Alkoholeinwirkung (1,00 Promille) festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg Wache Telefon: 02663-9805-0 piwesterburg.wache@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

