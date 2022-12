POL-PDMT: Erstmeldung: Mehrere umgestürzte Bäume - Stromausfall im Bereich der PI Montabaur

Bad Ems / Fachbach (ots) - Am 24.12.2022 kam es im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr zu mehreren vollendeten Wohnungseinbrüchen in Bad Ems sowie der Ortsgemeinde Fachbach. In drei Fällen gelangten die bisher unbekannten Täter in das jeweilige Objekt, durchsuchten dieses nach Wertsachen und entwendeten unter anderem Bargeld sowie Schmuck. In einem Fall blieb ...

