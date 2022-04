Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall mit verletztem Kind gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15:05 Uhr im Bereich Uhland- und Schillerstraße in Ludwigsburg ereignete. Den bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr ein neunjähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad über die für sie Grün zeigende Fußgängerampel in der Uhlandstraße. Ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Schillerstraße nach rechts in die Uhlandstraße abbiegen und übersah das Mädchen hierbei mutmaßlich. Es kam zu einer Kollision, durch die die Neunjährige stützte und leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.100 Euro.

