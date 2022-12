Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Wohnungseinbrüche am Heiligabend

Zeugenaufruf

Bad Ems / Fachbach (ots)

Am 24.12.2022 kam es im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr zu mehreren vollendeten Wohnungseinbrüchen in Bad Ems sowie der Ortsgemeinde Fachbach. In drei Fällen gelangten die bisher unbekannten Täter in das jeweilige Objekt, durchsuchten dieses nach Wertsachen und entwendeten unter anderem Bargeld sowie Schmuck. In einem Fall blieb es lediglich beim Versuch. Hier wurden die bisher unbekannten Täter, in diesem Fall zwei männliche Personen, durch den Wohnungseigentümer bei der Tatausführung überrascht.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Schifflerweg Bad Ems sowie der Sommerstraße Fachbach machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.

