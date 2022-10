Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung: Brennendes Flachdach - Feuerwehr öffnet Dachhaut

Düsseldorf (ots)

Samstag, 22. Oktober 2022, 11.30 Uhr, Königshütter Straße, Vennhausen

Seit den frühen Mittagsstunden ist die Feuerwehr Düsseldorf bei einem Brand eines Flachdaches in Vennhausen im Einsatz. Bereits während der Anfahrt konnten die ersten Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung aus dem gemeldeten Bereich erkennen. Als die Feuerwehrleute nur wenige Minuten später an der Königshütter Straße eintrafen, brannte das Flachdach eines eineinhalbgeschossigen Gebäudes. Umgehend kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude auf Menschen und Ausbreitungen von Feuer und Rauch. Hier konnte schnell Entwarnungen gegeben werden: Das Feuer beschränkte sich lediglich auf das Dach. Parallel dazu ließ der Einsatzleiter die Brandbekämpfung vorbereiten, sodass die Flammen von außen gelöscht werden. Aktuell müssen die Einsatzkräfte die Dachhaut des Flachdaches mit Spezialsägen öffnen, umso auch an tiefergelegene Glutnester zu gelangen. Durch den Brand kann es im Bereich Vennhausen zu einer Geruchsbelästigung kommen.

