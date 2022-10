FW-D: Brandereignis in Wohnhaus - Eine Person von der Feuerwehr tot aufgefunden

Düsseldorf (ots) - Düsseldorf - Montag, 12. September 2022, 15 Uhr 22, Venloer Straße 9, Pempelfort. Am Montagnachmittag kam es zu einem Brandereignis in einem Hotel in Pempelfort. Der Brand wurde durch den Einsatz von einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten aufwendige Lüftungsmaßnahmen ergriffen werden. Verletzt wurde niemand. Am Nachmittag meldete ein Anrufer ...

mehr