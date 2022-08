Polizei Düren

POL-DN: Jugendliche verursachen Uferbrand am Echtzer See

Düren (ots)

Am Echtzer Badesee hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. Grund war ein Lagerfeuer. Durch dieses geriet das umliegende Unterholz in Brand.

Eine Zeugin meldete kurz nach 01:00 Uhr, dass Jugendliche am See bei Mariaweiler ein Lagerfeuer entzündet und hierdurch die Böschung am Badesee in Echtz in Brand gesetzt hätten. Die Jugendlichen hätten sich allerdings in der Zwischenzeit entfernt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Uferbereich auf rund 20m2 teilweise vollständig abgebrannt. Das Feuer konnte sich aufgrund des Ausbleibenden Windes jedoch nur langsam ausdehnen. Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund einer Stunde gelöscht. Insgesamt brannten rund 80 bis 100 m2 Unterholz ab.

Hinweise auf die Verursacher gibt es derzeit nicht. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, wenden sich bitte an die Leitstelle unter der 02421 949-6425.

Die Polizei weist zudem darauf hin, dass aufgrund der aktuell sehr trockenen und warmen Wetterlage eine stark erhöhte Waldbrandgefahr besteht. Daher unser Appell an Ihre Vernunft: Entzünden Sie im Freien kein Feuer und werfen Sie keine Zigaretten oder sonstigen Müll in die Natur. Letzteres gilt natürlich auch bei Regenwetter.

