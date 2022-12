POL-PDMT: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Wirges (ots) - Ein männlicher Unfallverursacher befuhr am 23.12.2022 gegen 17:38 Uhr die Bahnhofstraße in Wirges aus Richtung Ebernhahn kommend. Er bog nach rechts in die Kantstraße ab und touchierte hierbei einen in der Kantstraße haltenden PKW. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein ...

mehr