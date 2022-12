Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährdung des Straßenverkehrs, Suche nach Unfallörtlichkeit

Wirges (ots)

Ein männlicher Unfallverursacher befuhr am 23.12.2022 gegen 17:38 Uhr die Bahnhofstraße in Wirges aus Richtung Ebernhahn kommend. Er bog nach rechts in die Kantstraße ab und touchierte hierbei einen in der Kantstraße haltenden PKW. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,47 Promille. Zudem hatte das Verursacherfahrzeug einen frischen, nicht mit dem Unfallgeschehen korrespondierenden Unfallschaden, sodass von einer weiteren, noch nicht bekannten Unfallstelle, auszugehen ist. Wer kann Hinweise auf ein weiteres Unfallgeschehen im Bereich Wirges und Umgebung geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Montabaur zu melden.

