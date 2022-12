Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Landwirtschaftliches Gebäude bei Explosion stark beschädigt

Wistedt (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in Wistedt bei Zeven zu einer Explosion auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 1:25 Uhr zu diesem Ereignis. Die umgehend über Notruf alarmierten Feuerwehren aus Wistedt, Elsdorf, Brüttendorf und Zeven fanden vor Ort ein durch die Explosion stark beschädigtes Gebäude und eine verletzte Person vor. Die verletzte Person wurde umgehend vom dem mitalarmierten Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Da nach der Explosion in dem Gebäude kein offenes Feuer ausgebrochen war, beschränkten sich die Tätigkeiten der Feuerwehr auf das Ausleuchten der Einsatzstelle und die Kontrolle der angrenzenden Gebäude auf weitere Schäden. Parallel dazu wurde das THW Rotenburg und die Feuerwehr Rotenburg mit der Einsatzgruppe "Absturzsicherung" alarmiert. Ein Fachberater des THW für Statik machte sich aus Lüneburg auf dem Weg nach Wistedt. Da im weiteren Verlauf des Einsatzes vom Objekt keine weiteren Gefahren durch Feuer und plötzlichen Einsturz gegeben waren, konnten die ersten Einsatzkräfte den Einsatzort wieder verlassen bzw. ihre Anfahrt abbrechen. Letzte Kräfte blieben bis Ankunft des THW noch vor Ort und leuchteten die Einsatzstelle weiter aus. Nach eintreffen des THW wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Diese hat dann die Ermittlung zur Schadensursache aufgenommen.

Von Seiten der Feuerwehr können zur Schadenshöhe, -ursache und zum Zustand der verletzten Person keine Auskünfte gegeben werden.

Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren Wistedt, Brüttendorf, Elsdorf und Zeven mit 9 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften. Führungskräfte der Gemeinde- und Kreisfeuerwehr waren ebenfalls vor Ort. Der Rettungsdienst aus Zeven war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug und 6 Einsatzkräften und das THW Rotenburg mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort.

