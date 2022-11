POL-WAF: Warendorf. Zeuginnen meldeten Alkoholfahrt

Warendorf (ots) - In der Nacht von Samstag (05.11.2022) auf Sonntag (06.11.2022) erhielt die Polizei gegen 23.55 Uhr Kenntnis über einen Dachstuhlbrand in Sendenhorst. Nach ersten Erkenntnissen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung an der Nordstraße. Durch das Feuer verletzte sich der 48-jährige Wohnungsinhaber leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ...

