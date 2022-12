Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Aufbruch von Schließfächern an drei Schließfachanlagen eines Online-Versandhändlers

Malchin/Demmin (ots)

In der Nacht vom 06.12.2022 zum 07.12.2022 wurden drei Schließfachanlagen eines Online-Versandhändlers in Demmin und Stavenhagen angegriffen. Die Schließfachanlagen befinden sich jeweils an Supermarkt-Standorten.

Am 07.12.2022 gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei informiert, dass mehrere Schließfächer in der Jarmener Straße aufgebrochen wurden. Ein Bürger wollte sein Paket abholen und es öffnete sich kein Fach. Dabei bemerkte der Bürger, dass andere Schließfächer offen standen und er informierte die Polizei. Als die Polizeibeamten kurze Zeit später eintrafen, konnten sie elf geöffnete und acht stark beschädigte Fächer feststellen. Die offenen Fächer waren leer. Ob die beschädigten Fächer auch leer sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin haben im Anschluss geprüft, ob weitere Schließfachanlagen angegriffen wurden. Dabei stellten sie elf beschädigte Fächer an der Schließanlage beim Supermarkt in der Stavenhagener Straße in Demmin fest. Eins der elf Fächer war offen und leer. Bei den anderen zehn Fächern kann nicht gesagt werden, ob diese leer sind.

Am 07.12.2022 gegen 06:30 Uhr teilte ein Bürger der Polizei den Aufbruch von mehreren Schließfächern an einem Supermarkt in der Malchiner Straße in Stavenhagen mit. Die Beamen konnten hier acht geöffnete und leere Fächer sowie zwei beschädigte Fächer feststellen. Zur Höhe des Stehlschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden, weil noch keine Informationen zum Inhalt der angegriffenen Fächer vorliegen. Der entstandene Sachschaden kann auch nicht genau beziffert werden, wobei aber von einem fünfstelligen Betrag ausgegangen wird.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wird von einem Zusammenhang der drei Taten ausgegangen. Es werden Zeugen gesucht. Wer hat in der vergangenen Nacht in der Nähe der Supermärkte in der Malchiner Straße in Stavenhagen oder in der Jarmener und Stavenhagener Straße in Demmin auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen oder möglichen Tatverdächtigen geben? Wer kann Hinweise zu privaten Personen mit einer auffällig hohen Anzahl an Paketen eines Online-Versandhändlers geben? Die Polizei in Demmin nimmt die Hinweise unter 03998-254 224 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell