POL-NB: Unbekannte Täter entwenden Bargeld

Hohen Wangelin (ots) - Am 02.12.2022 ist es in der Liepener Straße in Hohen Wangelin zu einem Arbeitsunfall mit einem Schwerverletzten gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der 32-jährige deutsche Staatsangehörige gegen 19:15 Uhr Schweißarbeiten an einer Maschine durch. Vermutlich kam es aufgrund eines Defektes an einer zugehörigen Schlauchgarnitur der Schweißanlage zunächst zum Gasaustritt und ...

mehr