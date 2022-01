Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220121 - 0072 Frankfurt-Sachsenhausen: Verfolgungsfahrt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Funkstreife des 8. Polizeirevieres wollte am Freitag, den 21. Januar 2022, gegen 01.50 Uhr, auf der Friedensbrücke den Fahrer eines Opel Crossland einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale und fuhr in Richtung Hauptbahnhof weiter. Dort, an einer roten Ampel, schien es zunächst, als würde er der Kontrollaufforderung Folge leisten, beschleunigte dann jedoch sein Auto und flüchtete in Richtung Messe. Nachdem er auf dem Weg durch die Hamburger Allee mehrfach rote Ampeln überfahren hatte, konnte er in der Schlossstraße eingeholt werden. Als ihn der Funkwagen überholen wollte, zog er mit seinem Opel auf die linke Fahrspur, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 51-jährige Fahrer wurde aus seinem Wagen gezogen und festgenommen. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck und sprach davon, von der "Islamischen Ahmadiyya Polizei" verfolgt worden zu sein, vor der er flüchten müsse. Der 51-Jährige wurde gemäß dem Hessischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PsychKHG) in einer Einrichtung seines Wohnortes (Kreis Groß-Gerau) untergebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die als Beifahrerin im Funkwagen befindliche Beamtin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

