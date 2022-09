Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - 37-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Am Dienstag kam ein Mann nach einem Unfall in Ebersbach ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 6.45 Uhr mit Arbeiten auf einem Firmengelände in der Straße Buchwiesen beschäftigt. Hierzu stand er an einer Fräsmaschine. Wohl aus Unachtsamkeit griff er in den Arbeitsbereich der Fräse und zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

