POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hellenhahn-Schellenberg (ots) - Hellenhahn-Schellenberg. Am Montag, dem 26.12.2022, gegen 20:20 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Hauptstraße ein Dacia auf, welcher in unsicherer Fahrweise geführt wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 47jährigen Fahrzeugführer Alkoholeinwirkung festgestellt. Zudem wurden bei diesem Betäubungsmittel aufgefunden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie die Betäubungsmittel ...

