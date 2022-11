Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer flüchtet nach Unfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Uhlandstraße / An der Königsmühle; Unfallzeit: 14.11.2022, 13.45 Uhr;

Aufgrund eines technischen Defekts an seinem Fahrrad ist am Dienstag ein Unbekannter mit einem Wagen zusammengestoßen. Dabei entstand Sachschaden. Eine Autofahrerin war gegen 13.45 Uhr auf der Uhlandstraße in Richtung An der Königsmühle in Bocholt unterwegs, als sie einen lauten Knall vernahm - ein Radfahrer hatte sein Gleichgewicht verloren, als sich eine Pedale löste. Die Frau sprach den Mann durch die geöffnete Seitenscheibe an. Zunächst hatte sie den Eindruck, dass der Unbekannte zur Unfallstelle zurückkehrte. Der Schein trog: Der Radfahrer fuhr davon, gefolgt von der Geschädigten. An der Franzstraße verlor sie den Flüchtenden schließlich aus den Augen, den sie wie folgt beschrieb: circa 18 bis 25 Jahre, circa 1,80 Meter groß, braun-blonde Haare, westeuropäischer Phänotyp. Auf dem Rücken trug er einen Rucksack. Das Verkehrskommissariat Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell