Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - "Scherenschleifer" bestiehlt Seniorin

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Moltkestraße; Tatzeit: 11.11.2022, 14.00 Uhr;

Unter dem Vorwand, Messer schleifen zu wollen, hat sich am Freitag ein Unbekannter Zugang in eine Wohnung in Bocholt an der Moltkestraße verschafft. Der Mann folgte der Bewohnerin gegen 14.00 Uhr in mehrere Räume und stahl dabei mutmaßlich Schmuckstücke. Die Schneidwerkzeuge hat er nicht geschärft. Den mutmaßlichen Dieb beschrieb die Bestohlene wie folgt: circa 35 bis 40 Jahre, dunkles Haar, über 1,62 Meter groß. Der Mann mit seriöser Ausstrahlung sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell