POL-BOR: Südlohn - Beim Einbiegen Kind erfasst

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Wessumer Straße; Tatzeit: 15.11.2022, zwischen 11.30 Uhr und 12.10 Uhr; Die Kundin eines Verbrauchermarktes in Ahaus ist am Dienstag einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen. Die Frau hatte sich zwischen 11.30 Uhr und 12.10 Uhr in dem Geschäft an der Wessumer Straße aufgehalten. An der Kasse bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Das Portemonnaie hatte sie in ...

mehr