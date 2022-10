POL-SO: Unfallflüchtiger gesucht

Soest (ots) - Die fünfte Jahreszeit in Soest, die Kirmes, bringt für die Polizei in jedem Jahr eine Menge Arbeit mit sich. Wenn eine Million Menschen in fünf Tagen die Altstadt besuchen, dann ist polizeiliche Präsenz immer gefragt. In der Menschenmenge sind oft Taschendiebe unterwegs. Sie haben es auf Geldbörsen und Handys abgesehen. Beides sollte darum auch nicht in der Gesäßtasche, sondern in einer vorderen ...

mehr